Представители белорусских предприятий могут принять участие в онлайн-переговорах с деловыми кругами Забайкальского края (Российская Федерация), которые пройдут 27 января.

Мероприятие организуется Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) совместно с Забайкальской торгово-промышленной палатой (Чита).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, цели мероприятия - расширение рынков сбыта и продвижение белорусской продукции на рынок Забайкальского края.

С российской стороны в онлайн-переговорах примут участие представители компаний Забайкалья, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах машиностроения (лифтовое оборудование, двигатели, тракторы, грузовая, пассажирская, дорожно-строительная техника, оборудование для лесопромышленного комплекса) и легкой промышленности.

Заявки на участие принимаются Минским отделением БелТПП до 25 января по электронной почте .

Время начала мероприятия, а также данные для подключения будут сообщены заинтересованным участникам дополнительно.