|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП ПРИГЛАШАЕТ БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРАХ С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
10:35 13.01.2021
Представители белорусских предприятий могут принять участие в онлайн-переговорах с деловыми кругами Забайкальского края (Российская Федерация), которые пройдут 27 января.
Мероприятие организуется Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) совместно с Забайкальской торгово-промышленной палатой (Чита).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, цели мероприятия - расширение рынков сбыта и продвижение белорусской продукции на рынок Забайкальского края.
С российской стороны в онлайн-переговорах примут участие представители компаний Забайкалья, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в сферах машиностроения (лифтовое оборудование, двигатели, тракторы, грузовая, пассажирская, дорожно-строительная техника, оборудование для лесопромышленного комплекса) и легкой промышленности.
Заявки на участие принимаются Минским отделением БелТПП до 25 января по электронной почте .
Время начала мероприятия, а также данные для подключения будут сообщены заинтересованным участникам дополнительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 13.01.2021
Конвертация в банках
на 13.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте