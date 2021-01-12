Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и посол Китая в Республике Беларусь Се Сяоюн обсудили совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 12 января встрече особое внимание в ходе беседы было уделено развитию взаимодействия Беларуси и Китая по линии многосторонней дипломатии в рамках международных межправительственных организаций.

Стороны обсудили также подходы к участию двух стран в планируемых заседаниях в международных организациях.