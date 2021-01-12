|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19 НОВОГО ТИПА
09:06 13.01.2021
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и посол Китая в Республике Беларусь Се Сяоюн обсудили совместные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 12 января встрече особое внимание в ходе беседы было уделено развитию взаимодействия Беларуси и Китая по линии многосторонней дипломатии в рамках международных межправительственных организаций.
Стороны обсудили также подходы к участию двух стран в планируемых заседаниях в международных организациях.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2021
Курсы в банках
на 13.01.2021
Конвертация в банках
на 13.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте