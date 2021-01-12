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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНЭНЕРГО ПРОКОММЕНТИРОВАЛО ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ БЕЛОРУССКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЭК УКРАИНЫ


14:32 12.01.2021

Министерство энергетики прокомментировало заявления «об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины», которые озвучили 11 января отдельные украинские СМИ.

«Вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям», - считают в министерстве.

В ведомстве сообщили, что прекращение действия принятого украинской стороной запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с ГПО «Белэнерго» позволили возобновить торговлю электроэнергией. Однако ее объемы в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%.

«Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены», - отмечают в Минэнерго Беларуси.

Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить, добавили в ведомстве.
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