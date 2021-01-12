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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОЛЕССКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


12:53 12.01.2021

Международный проект «Синергия образовательных, научных, управленческих и промышленных компонентов для управления климатом и предотвращения изменения климата», к реализации которого приступил Полесский государственный университет, стал одним из победителей конкурса программы Европейского союза Erasmus+.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в проекте участвуют 12 университетов из Италии, Германии, Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Беларуси. Наряду с пинским вузом Республику Беларусь также представляет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы.

Координатором инициативы выступила Нидерландская академия бизнеса. По проекту на базе университета и технопарка «Полесье» будет учрежден консультационный центр по климатическому менеджменту и обеспечению его устойчивого развития.

Планируются учебные визиты преподавателей ПолесГУ в европейские университеты-партнеры. Также на протяжении 2021-2023 годов для студентов будут организованы стажировки в университетах-партнерах в Италии, Германии, Украине, Грузии, Литве, Латвии. Их обучат реализации европейских механизмов студенческих бизнес-проектов и климатических стартапов как основных составляющих современного инновационного образования. Претенденты на международное обучение будут отбираться на основе конкурса. Среди критериев – успеваемость студента, обоснованное мотивационное письмо, авторский план исследования.

В университете уже есть серьезные научно-технологические разработки в областях циркулярной экономики, рециклинга природных ресурсов и систем мониторинга их использования коммунально-промышленными объектами, которые могут быть полезны и интересны зарубежным коллегам. Кроме того, учебный процесс в университете усилят новые лекционные и лабораторно-практические занятия, включающие современный материал по экологии. Например, студенты в своих дипломных работах будут создавать проекты урбанизированных территорий с учетом требований климатического менеджмента.

Практическая ценность проекта заключается в том, что полученные результаты можно будет использовать при разработке рекомендаций для промышленного сектора и местных органов власти. Это позволит обосновать развитие экологического управления народным хозяйством в стране, которое бы соответствовало лучшим мировых аналогам.
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