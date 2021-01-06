Цена на российский газ для Беларуси в 2021 году составит $128,5 за тысячу кубометров. Такие цифры озвучил Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«128,5 (доллара за тысячу кубометров – прим.). Но я округляю, 130», - сказал он в ответ на вопрос об условиях сделки по газу.

К указанной цифре прибавляется надбавка «Газпром Беларусь» в размере в $20, а также НДС по ставке 20%. Таким образом, входная цена на газ для Белтопгаза, перепродающего затем газ облгазам, составит около $178-180 за 1 тыс. кубометров.

По мнению Лукашенко, цена на российский газ для Беларуси в условиях существующих отношений могла бы быть более «справедливой». Однако он не намерен инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России.

"Я не буду его инициировать. Если вы (Россия – прим.) так решили, пусть будет так", - сказал он.

Как уже сообщалось, премьер-министр Роман Головченко 29 декабря 2020 г. заявил, что Беларусь договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях.

Отметим, что в прошлом году цена газа для Беларуси была $127 за тысячу кубометров.