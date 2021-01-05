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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСЬ ПРИБЫЛ РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ С ТЕСТ-СИСТЕМАМИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ COVID-19
09:05 06.01.2021
В Беларусь прибыл российский гуманитарный груз с тест-системами для диагностики COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований. Сегодня от наших коллег из Роспотребнадзора прибыли около 30 тысяч тестов. Мы благодарны за оказание помощи - эти системы будут использоваться в Минске», - рассказал заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
В свою очередь посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что помощь Минздраву – это поддержка огромной работы, которую проводит Беларусь по борьбе с COVID-19.
«Мы еще раз благодарим белорусских коллег за то, что вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована именно в Беларуси. Уже определены поставки до марта, а в феврале мы планируем начать производство российской вакцины в Беларуси. Взаимодействие между странами плотное, открытое и доверительное», - сказал Мезенцев.
По информации Минздрава, в Беларуси работает 60 лабораторий. Выполнено уже более 4 млн исследований.
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