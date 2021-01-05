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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ЗАКОНЧИЛА БУРЕНИЕ НОВОЙ СКВАЖИНЫ В УКРАИНЕ
15:58 05.01.2021
Буровики из «Сервис Ойл» – украинского дочернего предприятия «Белоруснефти» – досрочно закончили бурение скважины на Мачухском газокондесатном месторождении в Полтавской области, пишет портал neft.by.
Эту скважину бурили для компании ДТЭК «Нефтегаз». Она стала десятой из построенных для украинской стороны на Мачухском и Семиренковском газоконденсатных месторождениях. Благодаря интегрированному подходу ко всем процессам бурения, на строительство скважины № 57 понадобилось 136 суток. Это более чем на месяц быстрее проектного срока.
В своих комментариях украинским СМИ директор по разведке и перспективному развитию ДТЭК «Нефтегаз» Иван Гафич отметил, что благодаря комплексному инженерному подходу и применению инновационных технологий в бурении удалось сократить сроки строительства скважины № 57 на Мачухском ГКМ и получить проектный дебит. К тому же, это позволило подтвердить перспективность дальнейшей разработки Мачухской площади и продолжить наращивать добычу газа.
Работники «Сервис Ойл» успешно построили на сложной для бурения Мачухской площади уже пять скважин.
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