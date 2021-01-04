Национальная академия наук Беларуси и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" 30 декабря 2020 г. подписали онлайн меморандум о научно-техническом сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в качестве приоритетных направлений совместной работы в меморандуме закреплено создание льготных условий для совместных научно-исследовательских лабораторий НАН Беларуси на базе Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений, оказание поддержки и содействия в виде предоставления оборудования на базе подведомственных институтов НАН Беларуси для проведения исследований командами старта и НИОКР проектов.

Кроме того, меморандум предусматривает создание благоприятных условий для обмена идеями, информацией и технологиями, а также содействие в организации совместных китайско-белорусских исследований и разработок в рамках согласованных приоритетных направлений.

В соответствии с документом планируется проведение совместных конкурсов инновационных проектов, научно-технических выставок, научных семинаров, а также содействие коммерциализации научно-технических достижений.

Подписание меморандума является результатом совместной деятельности Национальной академии наук Беларуси с партнерами из Китайской Народной Республики – в первую очередь с Китайской академией наук, Академией наук провинции Гуандун, Китайской академией общественных наук, Академией наук провинции Шаньдун, Академией наук провинции Хэйлунцзян, компаниями Huawei Technologies Co. Ltd., AVIC и др.

В ближайшей перспективе на базе недавно открытого в Парке «Великий камень» Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации результатов научно-технического сотрудничества планируется создать Китайско-белорусский международный инновационный центр (совместно с Китайской академией наук) и Китайско-Белорусский инновационный центр промышленных технологий (совместно с Академией наук провинции Гуандун). Второй из указанных центров уже зарегистрирован как резидент Парка.