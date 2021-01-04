В январе-ноябре 2020 года товарооборот Беларуси и Узбекистана составил 225 млн долларов США, что на 5,4% больше к уровню соответствующего периода 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, экспорт белорусских товаров в Узбекистан вырос на 10,8% до 187,1 млн долларов США, импорт товаров из Узбекистана – сократился на 14,9% до 37,9 млн долларов США.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 149,2 млн долларов США.