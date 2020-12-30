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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА САЙТЕ МИД БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН РАЗДЕЛ «МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
11:13 04.01.2021
На сайте Министерства иностранных дел Беларуси обновлен раздел «Многостороннее сотрудничество».
В частности, в разделе размещены Концепция председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2021 году и план по ее реализации.
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