МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА САЙТЕ МИД БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН РАЗДЕЛ «МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

11:13 04.01.2021 На сайте Министерства иностранных дел Беларуси обновлен раздел «Многостороннее сотрудничество». В частности, в разделе размещены Концепция председательства Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств в 2021 году и план по ее реализации.