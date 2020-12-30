|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТПП ОРГАНИЗУЕТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:47 04.01.2021
Представители белорусских предприятий приглашаются принять участие в онлайн бизнес-встрече с деловыми кругами Мурманской области Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе онлайн-встречи, которая пройдет 21 января 2021 года, белорусский бизнес получат возможность провести переговоры с представителями компаний Мурманской области, работающих в сферах производства продуктов питания (полуфабрикаты, консервы, сухое молоко, сублимированные продукты и др.), ИТ-услуг и других областях, и обсудить направления дальнейшего сотрудничества.
Для участия в переговорах с потенциальными российскими партнерами необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить регистрационный сбор.
С российской стороны также будут участвовать предприятия, которые заинтересованы в продвижении своей продукции (оленины, северной ягоды, рыбной продукции и др.) на белорусский рынок.
Участие в переговорах с представителями российских компаний – бесплатное по предварительно поданным онлайн-заявкам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2020
Курсы в банках
на 04.01.2021
Конвертация в банках
на 04.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте