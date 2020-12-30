Представители белорусских предприятий приглашаются принять участие в онлайн бизнес-встрече с деловыми кругами Мурманской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе онлайн-встречи, которая пройдет 21 января 2021 года, белорусский бизнес получат возможность провести переговоры с представителями компаний Мурманской области, работающих в сферах производства продуктов питания (полуфабрикаты, консервы, сухое молоко, сублимированные продукты и др.), ИТ-услуг и других областях, и обсудить направления дальнейшего сотрудничества.

Для участия в переговорах с потенциальными российскими партнерами необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить регистрационный сбор.

С российской стороны также будут участвовать предприятия, которые заинтересованы в продвижении своей продукции (оленины, северной ягоды, рыбной продукции и др.) на белорусский рынок.

Участие в переговорах с представителями российских компаний – бесплатное по предварительно поданным онлайн-заявкам.