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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО «ПЛАНАР» ПОСТАВИТ АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ УСТАНОВКУ ЛАЗЕРНОГО УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ФОТОШАБЛОНОВ


09:12 04.01.2021

Ведущий поставщик оборудования и технологических решений для оснащения производственных линий для изготовления, контроля и ремонта фотошаблонов, оборудования для оптической литографии ОАО «Планар» заключило договор с компанией MIC Corp (Taiwan) на поставку установки лазерного устранения дефектов фотошаблонов ЭМ-5231.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минпроме, в рамках контракта конечный пользователь установки - компания Photronics Inc. (США), являющаяся мировым лидером в производстве фотошаблонов для полупроводников и плоско-панельных дисплеев.

Установка ЭМ-5231 будет запущена на заводе компании в Бойзе (штат Айдахо), имеющим производственную линию производства фотошаблонов технологического уровня до 14 нм.

Интеграция установки ЭМ-5231 в производственные мощности Photronics позволяет ОАО «Планар» обеспечить продвижение оборудования для производства фотошаблонов в дальнее зарубежье и выход на американский рынок, а компании Photronics Inc. укрепить свой парк производственного оборудования современным надежным оборудованием белорусского производства.

В 2018 г. ОАО «Планар» поставило предыдущее поколение установки ремонта фотошаблонов, ЭМ-5141, на завод Photronics DNP Mask Corp.Xiamen, дочернее предприятие компании Photronics в КНР в городе Сямынь.

Photronics является лидером в области проектирования, разработки и производства оригиналов топологий СБИС на фотошаблонах для полупроводниковых и микроэлектронных приложений. Основанная в 1969 г. компания имеет основные производства в США в городах Брукфилд (штат Коннектикут), Бойзе (штат Айдахо), Аллен (штат Техас). На сегодня Photronic Inc. управляет десятью производственными предприятиями, расположенными в США, Европе и Азии с общим количеством 1550 сотрудников. С 2013 года Photronics Inc является оставаться мировым лидером в области проектирования, разработки и производства прецизионных фотошаблонов для полупроводников и микроэлектроники, а также плоских дисплеев.
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