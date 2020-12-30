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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА СЛЕДУЮЩИЕ $0,5 МЛРД ИЗ 1,5-МИЛЛИАРДНОГО КРЕДИТА, СОГЛАСОВАННОГО ЛУКАШЕНКО И ПУТИНЫМ
18:26 30.12.2020
Беларусь получила следующие $0,5 млрд из 1,5-миллиардного кредита, согласованного Лукашенко и Путиным.
«В соответствии с соглашением между правительством Беларуси и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 г., 30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США», - говорится в сообщении Министерства финансов Беларуси.
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