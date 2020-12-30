Беларусь получила следующие $0,5 млрд из 1,5-миллиардного кредита, согласованного Лукашенко и Путиным.

«В соответствии с соглашением между правительством Беларуси и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, заключенным 21 декабря 2020 г., 30 декабря 2020 г. на счет Министерства финансов поступили средства первого транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд. долларов США», - говорится в сообщении Министерства финансов Беларуси.