Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и глава Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси Джордж Дрндарски 29 декабря 2020 года подписали План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и МККК на 2021 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, планом предусматриваются мероприятия по поддержке инициатив в сферах образования, гуманитарной деятельности, имплементации международного гуманитарного права, а также по продвижению идей и концепций, представляющих взаимный интерес, во всемирных и региональных организациях.

Справочно: МККК – международная гуманитарная организация, основанная в 1863 году в Швейцарии. Действует на основе принципов нейтральности и беспристрастности, предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах. Является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.