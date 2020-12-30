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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА ПОДПИСАЛИ ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД
14:52 30.12.2020
Замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и глава Делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Беларуси Джордж Дрндарски 29 декабря 2020 года подписали План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и МККК на 2021 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, планом предусматриваются мероприятия по поддержке инициатив в сферах образования, гуманитарной деятельности, имплементации международного гуманитарного права, а также по продвижению идей и концепций, представляющих взаимный интерес, во всемирных и региональных организациях.
Справочно: МККК – международная гуманитарная организация, основанная в 1863 году в Швейцарии. Действует на основе принципов нейтральности и беспристрастности, предоставляет защиту и оказывает помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах. Является составной частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
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