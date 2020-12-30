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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ДОГОВОРИЛАСЬ С РОССИЕЙ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ И ГАЗА НА 2021 ГОД НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ СЕБЯ УСЛОВИЯХ - ГОЛОВЧЕНКО
13:03 30.12.2020
Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе посещения ОАО "Беларуськалий".
"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но, в принципе, все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.
Что касается договоренностей по газу, то премьер-министр назвал цену для Беларуси "очень комфортной", уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года.
"Если говорить о текущем уровне цен на мировых спотовых рынках, то Беларусь покупает газ практически в два раза дешевле по сравнению со складывающимися мировыми ценами", - добавил он.
Беларусь - это второй крупнейший европейский покупатель природного газа у "Газпрома". "Поэтому вполне естественно, что для крупного покупателя существует специальная цена. Это во всех сферах бизнеса нормальное явление", - сказал Роман Головченко.
Глава правительства проинформировал, что по нефти со всеми крупными поставщиками контракты подписаны. "Буквально несколько еще осталось не очень крупных поставщиков, это чисто технические вопросы", - пояснил он.
"Поэтому абсолютно спокойно и, как мы считаем, на выгодных для Беларуси условиях по поставкам энергоносителей мы входим в 2021 год", - резюмировал Роман Головченко.
Отвечая на вопрос о межбюджетном трансферте при расчетах за российскую нефть, премьер-министр отметил, что этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год.
"Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансферов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент", - сказал он.
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