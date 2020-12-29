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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ФОНД ОПЕК ВЫДЕЛИТ БЕЛАРУСИ $20 МЛН КРЕДИТА
10:52 30.12.2020
Беларусь подписала кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, подписанное 24 декабря 2020 года соглашение предусматривает предоставление Беларуси займа в размере $20 млн.
«Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер в секторе здравоохранения Республики Беларусь, связанных с поддержкой системы, уменьшением рисков в связи с COVID-19 и улучшением потенциала сферы здравоохранения», - отметили в Минфине.
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