Переговоры посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Аманом Рашидом состоялись 29 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития отношений между Минском и Исламабадом. В этом контексте обсуждены конкретные пути наращивания белорусско-пакистанского сотрудничества.

В ходе переговоров приоритетное внимание уделено планируемым двустороним мероприятиям, включая визиты на высшем и высоком уровне, политические консультации между министерствами иностранных дел, межпарламентские встречи, заседания профильных комиссий, встречи рабочих групп по промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.