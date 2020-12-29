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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПАКИСТАНА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МИНСКОМ И ИСЛАМАБАДОМ
16:46 29.12.2020
Переговоры посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы с заместителем министра иностранных дел Пакистана по делам Европы Аманом Рашидом состоялись 29 декабря 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, стороны обменялись информацией о состоянии и перспективах развития отношений между Минском и Исламабадом. В этом контексте обсуждены конкретные пути наращивания белорусско-пакистанского сотрудничества.
В ходе переговоров приоритетное внимание уделено планируемым двустороним мероприятиям, включая визиты на высшем и высоком уровне, политические консультации между министерствами иностранных дел, межпарламентские встречи, заседания профильных комиссий, встречи рабочих групп по промышленности, сельскому хозяйству и фармацевтике.
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