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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛЛЕГПРОМ И АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ НАРАЩИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
15:43 29.12.2020
Вопросы развития сотрудничества в области легкой промышленности белорусских предприятий с производителями Смоленской области по инициативе «Беллегпрома» обсудили в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, стороны условились в январе 2021 года изучить возможность поставок льняной пряжи и котонизированного льноволокна ООО «Русский лен» в адрес белорусских предприятий, к июлю проработать возможность открытия в Смоленской области фирменного магазина и оптового склада «Оршанского льнокомбината».
Кроме того, планируется с учетом эпидемиологической ситуации организовать для российских коллег визит на РУПТП «Оршанский льнокомбинат» для ознакомления с технологией переработки льноволокна и готовой продукцией предприятия.
Представители Смоленской области изучат возможности закупок у белорусских производителей различных видов тканей, пряж, трикотажных полотен, кожи и кожевенного полуфабриката, фурнитуры и др., размещения заказов на изготовление продукции, а также выступить в качестве дилеров и представлять интересы предприятий концерна «Беллегпром» в Смоленской области.
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