МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ – БЕЛАВИА

12:27 28.12.2020 29 декабря 2020 года с 21.00 изменяется порядок въезда в Турецкую Республику. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белавиа, гражданам, прибывающим на территорию страны прилета, необходимо предъявлять сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданный не ранее 72 часов до прибытия.