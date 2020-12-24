Рабочий визит посла Беларуси в Венгрии и Боснии и Герцеговине по совместительству Александра Пономарева состоялся 21-24 декабря 2020 года. в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в рамках визита посол Беларуси был принят председателем Совета Министров Боснии и Герцеговины Зораном Тегелтией. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Боснией и Герцеговиной. Также состоялся обмен информацией о ситуации с пандемией короновируса в двух странах и мерах, принимаемых в целях эпидемиологической защиты и поддержки населения.

Прошла встреча А.Пономарева с заместителем министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Йосипом Бркичем. Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Поддержана практика организации совместных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Обсуждены пути активизации контактов и туристического обмена, развития договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

Приоритетные направления сотрудничества на ближайшую перспективу, в том числе в областях культуры, образования, спорта и здравоохранения, были обсуждены в рамках встречи посла Беларуси с министром гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкицей Гудельевич.

В ходе встречи А.Пономарева с министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарцем достигнуто взаимопонимание о необходимости активизации торгово-экономического взаимодействия. Обсуждены вопросы создания двусторонней смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Состоялась также встреча посла Беларуси с представителем Группы дружбы со странами Центральной и Восточной Европы Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Младеном Босичем. Рассмотрены перспективные направления для развития межпарламентского сотрудничества.

В рамках брифинга во Внешнеторговой палате Боснии и Герцеговины был представлен обзор развития белорусской экономики, проанализирована динамика развития взаимной торговли. В ходе встречи с Вице-президентом Внешнеторговой палаты Неманья Васичем выражен интерес в активизации контактов с БелТПП.