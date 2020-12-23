22 декабря 2020 года состоялась встреча посла Беларуси в Египте Сергея Терентьева с министром высшего образования и научных исследований Египта Халидом Абдельгаффаром.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Египта в сфере высшего образования. Собеседники высоко оценили развитие академического и научно-практического взаимодействия Каирского, Айншамского и Кафрэльшейхского университетов с белорусскими партнерами – Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным медицинским университетом и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. Договорились содействовать дальнейшему развитию межуниверситетского сотрудничества двух стран.

В ходе встречи С.Терентьев и Х.Абдельгаффар также рассмотрели график планируемых двусторонних визитов и мероприятий высокого уровня.