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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕГИПТА ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10:18 24.12.2020
22 декабря 2020 года состоялась встреча посла Беларуси в Египте Сергея Терентьева с министром высшего образования и научных исследований Египта Халидом Абдельгаффаром.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Египта в сфере высшего образования. Собеседники высоко оценили развитие академического и научно-практического взаимодействия Каирского, Айншамского и Кафрэльшейхского университетов с белорусскими партнерами – Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным медицинским университетом и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. Договорились содействовать дальнейшему развитию межуниверситетского сотрудничества двух стран.
В ходе встречи С.Терентьев и Х.Абдельгаффар также рассмотрели график планируемых двусторонних визитов и мероприятий высокого уровня.
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