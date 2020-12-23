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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ КАТАРА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СТРАНАМИ
15:27 23.12.2020
22 декабря 2020 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с временным поверенным в делах Государства Катар в Беларуси Мешаалем аль-Аттыйя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе встречи стороны обсудили актуальные направления белорусско-катарского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества между странами.
Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов обмена визитами официальных и деловых делегаций, а также проведения очередного заседания совместного межправительственного комитета и консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Катара.
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