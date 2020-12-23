Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года стала более гибкой в своем исполнении и адаптивной к современным реалиям. Об этом сообщил сегодня на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МСНТИ) председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, предыдущая программа ставила жесткое условие о необходимости трех государств-участников проекта, что порой приводило к остановке работ по его реализации. «В новой программе предусматривается возможность приступить к реализации проектов с участием двух государств – участников СНГ и дальнейшим присоединением других заинтересованных стран», – подчеркнул он. Александр Шумилин также отметил, что организация масштабного производства наукоемких конкурентоспособных товаров и перспективных разработок в рамках общего инновационного пространства Содружества – основная задача программы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на заседании МСНТИ планируется принять ряд решений, в том числе по подготовке проекта Комплексного плана мероприятий по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и Концепции научно-технического и технологического сотрудничества государств – участников СНГ.

В текущем году заканчивается реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. За время ее выполнения, с 2012 года, достигнуты определенные результаты: сформирован действующий механизм реализации межгосударственных инновационных проектов, создана нормативная правовая база для успешного взаимодействия участников, идет процесс формирования инновационной инфраструктуры. Белорусские организации являлись исполнителями по 9 из 10 межгосударственных инновационных проектов. Среди наиболее значимых – разработка и внедрение комплексной информационной системы аэрокосмического прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного характера (позволит снизить от 10% до 20% ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера и затрат на ликвидацию их последствий за счет своевременно принятых мер), разработка высокочувствительной тест-системы для выявления гепатита Е у человека, диких и домашних свиней, кроликов и оленей. К слову, на основании полученных данных разработана система противоэпидемических мероприятий среди населения Беларуси.