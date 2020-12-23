|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ПРОВИНЦИЯ ХАЙНАНЬ (КНР) ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСТВЕ
14:11 23.12.2020
21 декабря состоялось официальное подписание соглашения об установлении побратимства между провинцией Хайнань Китайской Народной Республики и Гродненской областью Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации СЭЗ «Гродноинвест».
В церемонии подписания, которая прошла в онлайн-формате, приняли участие Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, исполняющий обязанности Председателя Народного правительства провинции Хайнань Фэн Фэй, советник-посланник Посольства КНР в Республике Беларусь Ло Шисюн и другие почетные гости.
Соглашением предусматривается развитие взаимодействия в таких направления, как промышленность, торговля и сельское хозяйство, наука, образование и охрана здоровья, туризм, спорт и культура, инвестиции и экономические зоны. Регионы-побратимы будут способствовать созданию и расширению контактов между представителями бизнеса на поставку сырья, продовольствия, товаров народного потребления, предоставление различных услуг.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2020
Курсы в банках
на 23.12.2020
Конвертация в банках
на 23.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте