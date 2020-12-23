21 декабря состоялось официальное подписание соглашения об установлении побратимства между провинцией Хайнань Китайской Народной Республики и Гродненской областью Республики Беларусь, сообщает пресс-служба администрации СЭЗ «Гродноинвест».

В церемонии подписания, которая прошла в онлайн-формате, приняли участие Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник, исполняющий обязанности Председателя Народного правительства провинции Хайнань Фэн Фэй, советник-посланник Посольства КНР в Республике Беларусь Ло Шисюн и другие почетные гости.

Соглашением предусматривается развитие взаимодействия в таких направления, как промышленность, торговля и сельское хозяйство, наука, образование и охрана здоровья, туризм, спорт и культура, инвестиции и экономические зоны. Регионы-побратимы будут способствовать созданию и расширению контактов между представителями бизнеса на поставку сырья, продовольствия, товаров народного потребления, предоставление различных услуг.