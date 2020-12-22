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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАКЕЙ И ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЙЦАРИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


11:04 23.12.2020

22 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией.

Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран.
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