|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ И ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЙЦАРИИ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
11:04 23.12.2020
22 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, возможности для дальнейшего развития конструктивного диалога между Беларусью и Швейцарией.
Руководитель МИД Беларуси подчеркнул бесперспективный и разрушительный характер санкций как инструмента внешней политики в сегодняшнем взаимозависимом мире. Был подтвержден значительный потенциал равноправного и прагматичного сотрудничества обеих стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 22.12.2020
Курсы в банках
на 23.12.2020
Конвертация в банках
на 23.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте