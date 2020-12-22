МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАКЕЙ И ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

15:52 22.12.2020 Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся 22 декабря 2020 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.