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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАКЕЙ И ЛАВРОВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


15:52 22.12.2020

Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым состоялся 22 декабря 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.
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