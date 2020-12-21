Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов 21 декабря провел встречу с Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы обсуждены основные направления белорусско-армянского сотрудничества, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух государств.