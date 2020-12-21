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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАМГЛАВЫ МИД БЕЛАРУСИ И ПОСОЛ АРМЕНИИ ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
09:34 22.12.2020
Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов 21 декабря провел встречу с Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы обсуждены основные направления белорусско-армянского сотрудничества, включая взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух государств.
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