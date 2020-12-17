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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ТАМОЖЕННОМУ И КАРАНТИННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОГО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:54 21.12.2020
В рамках Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству создана Комиссия по таможенному и карантинному сотрудничеству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, Комиссия станет практической площадкой для отработки всех вопросов доступа на рынки Китайской Народной Республики и создания логистических цепочек.
Такой механизм двустороннего взаимодействия будет способствовать установлению и развитию контактов между таможенными и карантинными органами двух стран, разработке и реализации совместных планов мероприятий, программ действий и «дорожных карт», наращиванию взаимовыгодных торговых и производственных связей между предприятиями и организациями двух стран.
В текущих эпидемиологических условиях и с учетом того, что рынки Беларуси и Китая представляют взаимный интерес для производителей и экспортеров двух стран, своевременное и оперативное решение вопросов минимизации регулятивных барьеров в сфере таможенных и карантинных правоотношений является особенно актуальным.
Таможня, как важное звено в системе государственной власти, играет ключевую роль в обеспечении упрощения процедур торговли для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.
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