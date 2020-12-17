ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ ВЗАИМНУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ


09:12 21.12.2020

Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 18 декабря вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы А.Конюк и А.Саркисян подтвердили взаимную заинтересованность Беларуси и Армении в дальнейшем развитии отношений во всех сферах. Стороны отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота, и сошлись во мнении, что две страны обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено активизации белорусско-армянского сотрудничества в области промышленной кооперации, инноваций и культуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.12.2020
валюта курс
EUR 3.0713
USD 2.5068
RUB 3.4164
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0700 -0.0044
USD 2.5109 -0.014
RUB 3.4432 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0830
USD 2.5210 2.5300
RUB 3.3900 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 21.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2220
EUR/RUB 90.0600 91.0000
USD/RUB 74.0000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте