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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ ВЗАИМНУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
09:12 21.12.2020
Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 18 декабря вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы А.Конюк и А.Саркисян подтвердили взаимную заинтересованность Беларуси и Армении в дальнейшем развитии отношений во всех сферах. Стороны отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота, и сошлись во мнении, что две страны обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия.
Отдельное внимание было уделено активизации белорусско-армянского сотрудничества в области промышленной кооперации, инноваций и культуры.
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