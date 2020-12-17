Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 18 декабря вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, в ходе беседы А.Конюк и А.Саркисян подтвердили взаимную заинтересованность Беларуси и Армении в дальнейшем развитии отношений во всех сферах. Стороны отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота, и сошлись во мнении, что две страны обладают значительным потенциалом для расширения взаимодействия.

Отдельное внимание было уделено активизации белорусско-армянского сотрудничества в области промышленной кооперации, инноваций и культуры.