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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С МИНИСТРОМ СЕРБИИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
17:42 18.12.2020
17 декабря состоялась встреча посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с Министром без портфеля, ответственным за вопросы развития инноваций и технологий Сербии, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров собеседники обменялись мнениями по широкому спектру вопросов развития белорусско-сербского торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия. Отмечено наличие существенного потенциала для укрепления партнерства в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, строительства, информационных технологий.
Стороны подтвердили готовность к совместной работе по подготовке запланированного на 2021 год очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии в Белграде.
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