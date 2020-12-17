17 декабря состоялась встреча посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с Министром без портфеля, ответственным за вопросы развития инноваций и технологий Сербии, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров собеседники обменялись мнениями по широкому спектру вопросов развития белорусско-сербского торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического взаимодействия. Отмечено наличие существенного потенциала для укрепления партнерства в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, строительства, информационных технологий.

Стороны подтвердили готовность к совместной работе по подготовке запланированного на 2021 год очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии в Белграде.