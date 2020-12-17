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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРАЖДАНЕ БЕЛАРУСИ СМОГУТ БЕЗВИЗОВО ПОСЕЩАТЬ ОАЭ С 16 ЯНВАРЯ
15:50 18.12.2020
МИД Объединенных Арабских Эмиратов 16 декабря уведомило белорусскую сторону о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, указанный Протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств – владельцев национальных паспортов. Белорусская сторона ратифицировала Протокол ранее – в декабре 2019 года.
Протокол вступает в силу 16 января 2021 г. С этой даты граждане Беларуси – владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.
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