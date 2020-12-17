МИД Объединенных Арабских Эмиратов 16 декабря уведомило белорусскую сторону о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, указанный Протокол на взаимной основе распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств – владельцев национальных паспортов. Белорусская сторона ратифицировала Протокол ранее – в декабре 2019 года.

Протокол вступает в силу 16 января 2021 г. С этой даты граждане Беларуси – владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.