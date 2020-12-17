17 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Великобритании, архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в нашу страну в качестве специального посланника Папы Римского Франциска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основными темами переговоров стали текущая международная ситуация, актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отношения Беларуси со Святым Престолом.

Стороны подтвердили взаимную настроенность на активизацию белорусско-ватиканского взаимодействия в целях обеспечения дальнейшей положительной динамики двустороннего сотрудничества, а также укрепления межконфессионального диалога, мира и согласия.