|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ОБСУДИЛ С АПОСТОЛЬСКИМ НУНЦИЕМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ БЕЛОРУССКО-ВАТИКАНСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
13:40 18.12.2020
17 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Апостольским Нунцием в Великобритании, архиепископом Клаудио Гуджеротти, который прибыл в нашу страну в качестве специального посланника Папы Римского Франциска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основными темами переговоров стали текущая международная ситуация, актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, отношения Беларуси со Святым Престолом.
Стороны подтвердили взаимную настроенность на активизацию белорусско-ватиканского взаимодействия в целях обеспечения дальнейшей положительной динамики двустороннего сотрудничества, а также укрепления межконфессионального диалога, мира и согласия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2020
Курсы в банках
на 18.12.2020
Конвертация в банках
на 18.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте