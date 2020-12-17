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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕАБР ВЫСТУПИЛ ГАРАНТОМ БЕЛАЗА В КОНТРАКТЕ НА ПОСТАВКУ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ИНДИЮ
10:34 18.12.2020
Евразийский банк развития (ЕАБР) выпустил гарантии, обеспечивающие обязательства ОАО «БЕЛАЗ» (управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (БЕЛАЗ) в рамках контракта на поставку партии карьерных самосвалов компании Coal India Limited — крупнейшей угледобывающей корпорации и предприятию государственного сектора Индии.
Как сообщили в пресс-центре ЕАБР, в ходе тендерных процедур белорусской компании, традиционно сотрудничающей с ЕАБР, удалось предложить наиболее выгодные условия поставки техники и опередить основных конкурентов — Caterpillar, Hitachi и Komatsu.
«БЕЛАЗ является одним из ключевых клиентов Евразийского банка развития в сфере промышленности и вносит ощутимый вклад в развитие кооперации государств — участников Банка. Мы удовлетворены совместной работой и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем», — подчеркнул Управляющий директор — руководитель Дирекции по промышленности Сергей Игнатов.
«Выполнение этого контракта позволит БЕЛАЗу существенно нарастить объемы текущего производства и будет способствовать укреплению позиций компании на экспортных рынках. Благодарим нашего давнего партнера, Евразийский банк развития, за оказанную финансовую поддержку в реализации проекта», — прокомментировал заместитель генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Александр Бурко.
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