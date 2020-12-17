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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЯМОЙ ДИАЛОГ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЯЗАНСКОГО БИЗНЕСА СОСТОЯЛСЯ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН-БИРЖИ
15:08 17.12.2020
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси при содействии Рязанского центра поддержки экспорта 16 декабря организовал онлайн-биржу деловых контактов белорусских компаний с представителями рязанского бизнеса. Мероприятие состоялось в продолжение вебинара, посвященного возможностям ведения бизнеса в Беларуси для деловых кругов Рязанской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, благодаря формату онлайн-биржи, представители белорусского и рязанского бизнеса смогли найти партнеров и построить прямой диалог о взаимовыгодном торгово-экономическом сотрудничестве.
Так, ООО «Бобруйская оптовая база», заинтересованное в импорте муки высшего сорта, готово рассмотреть индивидуальное коммерческое предложение от ООО «Русские мельницы». ОАО «Брестская областная база «Бакалея» проявлен интерес, как к тематическим шоколадным изделиям производства ООО «Юнион», так и к аналогичной продукции производства крупнейших российских кондитерских фабрик, дистрибьютором которых является ООО «Юнион». ООО «Орибалт Бел» достигнута договоренность о рассмотрении коммерческих предложений, презентаций и каталогов продукции медицинского назначения ООО «Медицинские приборы» и АО «Елатомский приборный завод».
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