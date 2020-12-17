МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

СЭЗ «МОГИЛЕВ» ОРГАНИЗУЕТ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

13:41 17.12.2020 Администрация СЭЗ «Могилев» совместно с Aplameta UAB (Литва) при поддержке ОАО «Могилевское агентство регионального развития» организует 21 декабря 2020 г. онлайн-встречу по вопросам сотрудничества с европейскими производителями металлообрабатывающего оборудования. Как сообщает сайт СЭЗ, участие в мероприятии примут представители следующих компаний, специализирующихся на производстве и поставках современного металлообрабатывающего оборудования: Aplameta UAB (Литва) - фрезерные, токарные, гибочные, режущие, расточные, шлифовальные станки, плоттеры, технологическая оснастка, СОЖ и смазочные материалы. Aplameta UAB имеет положительный опыт сотрудничества с белорусскими предприятиями ОАО «Кузлитмаш», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО «558 АРЗ», ОАО «Завод «Легмаш» и др.; Cy-laser S.r.l. (Италия) - системы волоконно-оптической лазерной резки; TBI Technology Sp. z o.o. (Польша) - станки токарно-фрезерной группы; COMEV SPA (Италия) - токарное оборудование; UPTEC Machinery - гибочные прессы и гильотины; SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG (Германия) - режущий и измерительный инструмент, инструментальная оснастка; Megium UAB (Литва) - кругло-шлифовальные полуавтоматы, инструментально-фрезерные и координатно-расточные станки. Онлайн-встреча состоится на платформе Microsoft Teams (начало встречи в 12:00, участие бесплатное).