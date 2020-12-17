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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МОГИЛЕВ» ОРГАНИЗУЕТ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
13:41 17.12.2020
Администрация СЭЗ «Могилев» совместно с Aplameta UAB (Литва) при поддержке ОАО «Могилевское агентство регионального развития» организует 21 декабря 2020 г. онлайн-встречу по вопросам сотрудничества с европейскими производителями металлообрабатывающего оборудования.
Как сообщает сайт СЭЗ, участие в мероприятии примут представители следующих компаний, специализирующихся на производстве и поставках современного металлообрабатывающего оборудования:
Aplameta UAB (Литва) - фрезерные, токарные, гибочные, режущие, расточные, шлифовальные станки, плоттеры, технологическая оснастка, СОЖ и смазочные материалы. Aplameta UAB имеет положительный опыт сотрудничества с белорусскими предприятиями ОАО «Кузлитмаш», ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО «558 АРЗ», ОАО «Завод «Легмаш» и др.;
Cy-laser S.r.l. (Италия) - системы волоконно-оптической лазерной резки;
TBI Technology Sp. z o.o. (Польша) - станки токарно-фрезерной группы;
COMEV SPA (Италия) - токарное оборудование;
UPTEC Machinery - гибочные прессы и гильотины;
SARTORIUS Werkzeuge GmbH & Co. KG (Германия) - режущий и измерительный инструмент, инструментальная оснастка;
Megium UAB (Литва) - кругло-шлифовальные полуавтоматы, инструментально-фрезерные и координатно-расточные станки.
Онлайн-встреча состоится на платформе Microsoft Teams (начало встречи в 12:00, участие бесплатное).
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