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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


09:09 17.12.2020

В рамках Владимирского инвестиционного конгресса 16 декабря 2020 года состоялось подписание (в режиме видеоконференции) плана мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Владимирской области (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы.

От Беларуси план подписал министр экономики Александр Червяков, от Российской Федерации – глава Владимирской области Владимир Сипягин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, план содержит ряд мероприятий по различным направлениям двустороннего сотрудничества нашей страны с данным регионом Российской Федерации, и направлен на расширение прямых связей между субъектами хозяйствования обеих сторон. Основной упор делается на сотрудничество в области промышленности, в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Ожидается, что реализация плана позволит увеличить товарооборот между Беларусью и Владимирской областью РФ, а также будет способствовать расширению гуманитарного сотрудничества.
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