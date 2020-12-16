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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА БЕЛАЭС БЫЛИ СОЗДАНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТОВ ENSREG - МИНЭНЕРГО
18:07 16.12.2020
На Белорусской АЭС (БелАЭС) были созданы все необходимые условия для работы экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности ENSREG. Об этом сообщает Telegram-канал «Минэнерго Официальный».
«Детально проработана программа, которая предусматривала посещение экспертной группой объектов БелАЭС, а также проведение необходимых консультаций с руководством и специалистами станции с участием Госатомнадзора. Подготовлены соответствующие материалы. Решены организационные вопросы с тем, чтобы создать комфортные условия для работы экспертной группы», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что, несмотря на отмену визита, белорусская сторона нацелена на дальнейшее взаимодействие с экспертами ENSREG и рассчитывает на конструктивное сотрудничество.
Как сообщалось, 16-18 декабря европейские эксперты по ядерной безопасности должны были посетить площадку строительства БелАЭС во время партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году. Однако сегодня стало известно, что визит отменен.
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