МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ГАЗА В 2021 ГОДУ

17:38 16.12.2020 16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко и министра энергетики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, обсуждены вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021 году. «Встреча прошла в конструктивном ключе», - отметили в ведомстве.