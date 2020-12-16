|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК ГАЗА В 2021 ГОДУ
17:38 16.12.2020
16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко и министра энергетики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, обсуждены вопросы белорусско-российского сотрудничества в газовой сфере в 2021 году.
«Встреча прошла в конструктивном ключе», - отметили в ведомстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2020
Курсы в банках
на 16.12.2020
Конвертация в банках
на 16.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте