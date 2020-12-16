На заседании четвертой сессии Палаты представителей депутаты ратифицировали соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. Об этом сообщает пресс-центр Минобразования.

Министр образования Игорь Карпенко напомнил, что Сетевой университет СНГ был создан в 2009 году. Он представляет собой сеть образовательных организаций, объединившихся для того, чтобы повысить качество подготовки кадров по специальностям и направлениям подготовки высшего образования; реализовать приоритетные для государств – участников СНГ совместные научные и научно-технические проекты; поддержать изучение языков, культур и традиций народов СНГ.

Граждане государств, подписавших соглашение, имеют равный доступ к образовательным услугам Сетевого университета.

По словам члена Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Андрея Злотникова, обучение осуществляется за счет ассигнований, предусматриваемых в бюджетах государств – участников соглашения на развитие образование, за счет средств физических и юридических лиц, ассигнований фондов, созданных государствами – участниками СНГ, а также из иных источников финансирования.

Для обеспечения деятельности Сетевого университета создается Координационный совет. В его состав входят по одному представителю органа власти государства – участника соглашения и от каждой организации-партнера.

Игорь Карпенко уточнил, что сейчас в Сетевом университете участвуют два белорусских вуза: БГУ и БНТУ. Однако такая возможность есть у всех вузов республики.