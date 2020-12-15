МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОМИТЕТ ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН ЕС УТВЕРДИЛ ТРЕТИЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПО БЕЛАРУСИ

12:41 16.12.2020 Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил третий пакет санкций по Беларуси. Об этом в Twitter написал журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк. Согласно информации, под санкции попали 29 физических и 7 юридических лиц. Завтра в журнале ЕС появится официальное решение.