|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМИТЕТ ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН ЕС УТВЕРДИЛ ТРЕТИЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПО БЕЛАРУСИ
12:41 16.12.2020
Комитет постоянных представителей стран ЕС утвердил третий пакет санкций по Беларуси. Об этом в Twitter написал журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
Согласно информации, под санкции попали 29 физических и 7 юридических лиц.
Завтра в журнале ЕС появится официальное решение.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2020
Курсы в банках
на 16.12.2020
Конвертация в банках
на 16.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте