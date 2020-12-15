АО «Русатом Сервис» получило специальное разрешение Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения.

Как сообщается на сайте российской компании, вид деятельности – выполнение функций генерального подрядчика при проведении ремонта и обслуживания ядерных установок, технологического оборудования для объектов использования атомной энергии, при эксплуатации объектов атомной энергии.

«Данное разрешение является одним из основных условий оказания организацией сервисных услуг на площадке Белорусской АЭС и её наличие будет рассматриваться как значительное преимущество при заключении контракта на сервисное обслуживание Белорусской АЭС» - прокомментировал Алексей Емельянов - заместитель генерального директора - технический директор АО «Русатом Сервис».

В процессе подготовки к получению лицензии руководители и специалисты АО «Русатом Сервис» провели целый ряд мероприятий, направленных на выполнение требований по лицензированию: прошли обучение и оценку знаний в Республиканском институте высшей школы Беларуси, подготовили пакет обосновывающей документации, включая внесение дополнений в программу обеспечения качества АО «Русатом Сервис», также были организованы консультации с представителями Государственного предприятия Белорусская АЭС, государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», Министерства энергетики, Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

АО «Русатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Компания предоставляет зарубежным АЭС с ВВЭР полный спектр услуг и поставок, необходимых для обеспечения эксплуатации и ремонта. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за пределами России.