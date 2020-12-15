В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси 15 декабря состоялась видеоконференция по вопросам экспортных поставок для промышленных предприятий нашей страны и российских предприятий из Московской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в ходе мероприятия представители крупных промышленных предприятий Беларуси, таких как ОАО «БМЗ», ОАО «Завод «Легмаш», ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО», РУП «Минскэнерго», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Могилевский металлургический завод» и других обсудили с промышленниками из Московской области вопросы взаимных интересов в области экспортно-импортных поставок и торгово-экономического сотрудничества.

Состоялись презентации о возможностях Национального центра маркетинга по оказанию содействия зарубежным компаниям в выходе на белорусский рынок, а также об электронных закупках в Беларуси.

«Московская область является одним из трех крупнейших российских стратегических партнеров Беларуси, как и города Москва и Санкт-Петербург. Товарооборот этого направления за 2019 превышает 3 млрд долларов США. Но еще остается потенциал для развития, резерв торгово-экономического сотрудничества не исчерпан», - отметил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

В мероприятии приняли участие Торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Юрий Золотарев, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Антон Логинов, руководитель представительства АО «РЭЦ» в Республике Беларусь Виктор Доронкевич, генеральный директор ООО «БелВЭБлизинг» Павел Агеенков и другие официальные лица.