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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАРТ СОВМЕСТНО С ЮНКТАД ПРЕЗЕНТОВАН ОБЗОР КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ


10:07 15.12.2020

МАРТ совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) презентован обзор конкурентного законодательства Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, мероприятие прошло в онлайн формате с участием руководителей и сотрудников антимонопольных ведомств государств-членов ЕАЭС, а также представителей международных организаций.

В рамках правового обзора экспертами ЮНКТАД проанализировано текущее положение антимонопольного законодательства Беларуси (действующее с августа 2018 г.) на предмет его соответствия с нормами Типового закона ЮНКТАД о конкуренции, передовому международному опыту в области законодательства и политики в области конкуренции юрисдикций развитиях стран, исследований ЮНКТАД.

ЮНКТАД является признанным экспертом в сфере конкурентной политики и права на международной арене. Полученная высокая оценка ЮНКТАД результатов работы МАРТ в области конкурентного законодательства в этой связи имеет важное значение.

ЮНКТАД выражено согласие с белорусскими экспертами относительно введения подхода по запрету антиконкурентных соглашений и согласованных действий, а также в части запрета картелей per se. Позитивно оценены методические рекомендации и инструкции, направленные на использование в работе лучших международных практик.

Особое внимание в обзоре уделено рекомендациям по совершенствованию норм антимонопольного законодательства Беларуси в части его экстерриториального применения, подходов к определению доминирующего положения в связи с развитием цифровой экономики, регулирования поведения субъектов-доминантов, запрета соглашений об ограничении конкуренции хозяйствующих субъектов и обеспечения недискриминационного доступа к товарам.

Также для усиления роли МАРТ эксперты предлагают наделить антимонопольный орган более широким функционалом при проведений антимонопольных расследований вплоть до предоставления следственных полномочий.

Данные рекомендации экспертов ЮНКТАД по результатам проведенного парового обзора Закона Республики Беларусь будут учтены при подготовке изменений в законодательство.

Ознакомится с обзором можно по ссылке.
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