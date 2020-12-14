Минский тракторный завод планирует открыть сборочное производство в Каире (Египет). Об этом сообщил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк на встрече с председателем египетской части белорусско-египетского совета делового сотрудничества, генерального директора компании Egypt International Pharmaceutical Industries Ахмедом Келани.

«Египетская сторона предлагала несколько площадок. Не все нам подошли, но уже определенность есть. Мы остановились на площадке в Каире, где можно совместить и производство, и фирменную торговлю. Пока все просчитываем, работаем в удаленном режиме. Но я уверен, что движение по проекту будет, так как обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Мы рассчитываем, чтобы сборка тракторов в Каире начнется в 2021 году», - отметил Виталий Вовк, которого цитирует пресс-служба ОАО «МТЗ».

Что касается торговли, то экспорт МТЗ в Египет в январе-ноябре 2020 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Конечно, хотелось бы больше, но помешала пандемия. В ближайшее время надеемся выйти на продажу минимум 1 тысячи тракторов в год. Это без сборки. Если со сборкой, то до 5 тысяч и выше», - подчеркнул гендиректор.

В свою очередь Ахмед Келани выразил заинтересованность в расширении векторов белорусско-египетского взаимодействия. В частности, в ходе нынешнего визита планируется обсудить возможность реализации проектов в фармацевтической промышленности и переработке вторичных материальных отходов.

«Как сопредседатель египетской части Белорусско-Египетского совета делового сотрудничества, господин Келани занимает активную позицию. Мы надеемся, что с его приходом предприниматели Беларуси и Египта найдет новые точки соприкосновения. Благодаря таким людям, которые сами делают бизнес, которые понимают в бизнесе, взаимодействие должно пойти активнее», - подытожил Виталий Вовк.