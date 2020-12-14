ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТЗ ПЛАНИРУЕТ В 2021 ГОДУ ОТКРЫТЬ СП В КАИРЕ


09:11 15.12.2020

Минский тракторный завод планирует открыть сборочное производство в Каире (Египет). Об этом сообщил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк на встрече с председателем египетской части белорусско-египетского совета делового сотрудничества, генерального директора компании Egypt International Pharmaceutical Industries Ахмедом Келани.

«Египетская сторона предлагала несколько площадок. Не все нам подошли, но уже определенность есть. Мы остановились на площадке в Каире, где можно совместить и производство, и фирменную торговлю. Пока все просчитываем, работаем в удаленном режиме. Но я уверен, что движение по проекту будет, так как обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. Мы рассчитываем, чтобы сборка тракторов в Каире начнется в 2021 году», - отметил Виталий Вовк, которого цитирует пресс-служба ОАО «МТЗ».

Что касается торговли, то экспорт МТЗ в Египет в январе-ноябре 2020 года увеличился на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Конечно, хотелось бы больше, но помешала пандемия. В ближайшее время надеемся выйти на продажу минимум 1 тысячи тракторов в год. Это без сборки. Если со сборкой, то до 5 тысяч и выше», - подчеркнул гендиректор.

В свою очередь Ахмед Келани выразил заинтересованность в расширении векторов белорусско-египетского взаимодействия. В частности, в ходе нынешнего визита планируется обсудить возможность реализации проектов в фармацевтической промышленности и переработке вторичных материальных отходов.

«Как сопредседатель египетской части Белорусско-Египетского совета делового сотрудничества, господин Келани занимает активную позицию. Мы надеемся, что с его приходом предприниматели Беларуси и Египта найдет новые точки соприкосновения. Благодаря таким людям, которые сами делают бизнес, которые понимают в бизнесе, взаимодействие должно пойти активнее», - подытожил Виталий Вовк.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2020
валюта курс
EUR 3.0718
USD 2.5287
RUB 3.4672
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0718 -0.0032
USD 2.5287 -0.0047
RUB 3.4672 +0.0033
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0860
USD 2.5360 2.5400
RUB 3.4380 3.4570
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2160
EUR/RUB 89.2000 89.8400
USD/RUB 73.4500 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте