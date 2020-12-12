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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РЯЗАНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ИЩУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ В БЕЛАРУСИ


17:05 14.12.2020

В Национальном центре маркетинга МИД Беларуси при содействии Рязанского центра поддержки экспорта 14 декабря состоялся вебинар о возможностях ведения бизнеса в Беларуси для представителей деловых кругов из Рязанской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, более 30 рязанских организаций-экспортеров пищевой продукции, бытовой химии и косметических средств, медицинской техники, электронных приборов, строительных материалов и изделий проявили заинтересованность в поиске белорусских стратегических партнеров.

В программу вебинара были включены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия с зарубежными компаниями, заинтересованными в выходе на белорусский рынок, а также нормы законодательства и особенности регулирования бизнеса в Беларуси.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо отметил, что работа по развитию торгово-экономического сотрудничества с российскими регионами является очень важной и нужной для белорусской экономики. «Сегодня мы поделимся информацией, которая будет способствовать расширению представления рязанских предприятий о белорусском рынке», — выразил мнение эксперт и выступил с презентацией «Обзор белорусского рынка. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Инструменты выхода на рынок Беларуси».

Начальник отдела по работе с клиентами управления обеспечения закупок Национального центра маркетинга Оксана Гончарик рассказала о возможностях участия субъектов хозяйствования-нерезидентов Республики Беларусь в процедурах закупок, проводимых белорусскими и зарубежными покупателями, о преференциях, предусмотренных законодательством для субъектов малого и среднего предпринимательства, алгоритме действий поставщиков по подготовке и участию в процедурах закупок в Республике Беларусь.

В продолжении вебинара 16 декабря состоится онлайн-биржа деловых контактов белорусских компаний с представителями рязанского бизнеса.

«Я не сомневаюсь, что и сегодняшняя встреча, и биржа по обмену деловыми контактами будут способствовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул Валерий Садохо.
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