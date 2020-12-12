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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЮТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ КАК НОВЫЙ ДРАЙВЕР ЭКСПОРТА В КИТАЙ
13:59 14.12.2020
Беларусь рассматривает поставки сельхозпродукции в Китай как новый драйвер экспорта. Об этом заявил сегодня на заседании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству первый заместитель премьер-министра, председатель белорусской части комитета Николай Снопков.
"В торговом сотрудничестве с Китаем отмечу положительную динамику, связанную с изменением структуры белорусского экспорта: расширяется товарная номенклатура, снижается зависимость от экспорта калийных удобрений. Поступательно увеличивается объем поставок в Китай белорусской сельскохозяйственной продукции, которую мы рассматриваем в качестве нового драйвера нашего экспорта", - сказал Снопков, которого цитирует сайт правительства.
В развитии торгово-экономического сотрудничества стран на ближайшую перспективу первый вице-премьер обозначил ряд приоритетов, среди которых активное продвижение экспорта белорусской продукции в Китай, расширение допуска на рынок КНР новых категорий белорусской говядины, скорейшая аккредитация белорусского сухого детского питания, увеличение квоты на поставку сахара в Китай.
В качестве приоритетов рассматриваются использование электронных торговых площадок как перспективного механизма двусторонней торговли, включение белорусской продукции в госрезервы КНР, создание на территории Китая совместных производств для переработки белорусского сырья, упрощение торговых процедур и устранение торговых барьеров, оптимизация механизмов финансовых расчетов.
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