Беларусь рассматривает поставки сельхозпродукции в Китай как новый драйвер экспорта. Об этом заявил сегодня на заседании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству первый заместитель премьер-министра, председатель белорусской части комитета Николай Снопков.

"В торговом сотрудничестве с Китаем отмечу положительную динамику, связанную с изменением структуры белорусского экспорта: расширяется товарная номенклатура, снижается зависимость от экспорта калийных удобрений. Поступательно увеличивается объем поставок в Китай белорусской сельскохозяйственной продукции, которую мы рассматриваем в качестве нового драйвера нашего экспорта", - сказал Снопков, которого цитирует сайт правительства.

В развитии торгово-экономического сотрудничества стран на ближайшую перспективу первый вице-премьер обозначил ряд приоритетов, среди которых активное продвижение экспорта белорусской продукции в Китай, расширение допуска на рынок КНР новых категорий белорусской говядины, скорейшая аккредитация белорусского сухого детского питания, увеличение квоты на поставку сахара в Китай.

В качестве приоритетов рассматриваются использование электронных торговых площадок как перспективного механизма двусторонней торговли, включение белорусской продукции в госрезервы КНР, создание на территории Китая совместных производств для переработки белорусского сырья, упрощение торговых процедур и устранение торговых барьеров, оптимизация механизмов финансовых расчетов.