МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ РОССИИ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

12:37 14.12.2020 Министр иностранных дел Владимир Макей 14 декабря 2020 г. встретился с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия.