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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ РОССИИ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
12:37 14.12.2020
Министр иностранных дел Владимир Макей 14 декабря 2020 г. встретился с послом Российской Федерации в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия.
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