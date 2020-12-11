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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НОРВЕЖСКАЯ YARA СОГЛАСОВАЛА С БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ НЕСКОЛЬКО ТРЕБОВАНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРАВ БЕЛОРУССКИХ ШАХТЕРОВ


09:16 14.12.2020

Гендиректор Yara International Свейн Тор Холзетер в сопровождении корпоративного представителя сотрудников Yara International Гейра О. Сундбо и двух других представителей менеджмента 10 декабря посетил Беларусь.

Как сообщает сайт Белорусского независимого профсоюза, переговоры за закрытыми дверями между менеджментом Yara и Беларуськалием прошли в центральном офисе Белорусской калийной компании.

По словам Свейна Торе Холзетера, обсуждался вопрос соответствия Беларуськалия Кодексу поведения деловых партнеров Yara. В этой связи норвежская компания согласовала несколько требований, перечень которых будет опубликован в ближайшее время.

Помимо этого, в БКК прошла встреча корпоративного представителя компании Yara и председателя Белхимпрофсоюза на Беларуськалии. Большинство вопросов, поднятых норвежским профсоюзным деятелем, касались охраны труда и техники безопасности, несчастных случаев со смертельным исходом на предприятии, возможной дискриминации по признаку членства в профсоюзе, наказания за участие в стачке, вопросов тарифного соглашения и т.д.

После встреч в БКК, в посольстве Швеции в Минске началась встреча представителей Yara с представителями независимых профсоюзов. Белорусский Конгресс Демократических профсоюзов представил его президент Александр Ярошук; Белорусский Независимый профсоюз представили его председатель Максим Позняков и международный секретарь БНП Лизавета Мерляк.

Представители Независимого профсоюза прояснили ряд вопросов, возникших в ходе встречи с руководством «Беларуськалия» и Белхимпрофсоюзом. Встреча длилась два часа; и две делегации договорились держать друг друга в курсе дальнейшего развития ситуации.
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