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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГТК БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЮТ В ЗАСЕДАНИЯХ 83-Й СЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И 137-Й СЕССИИ СОВЕТА ВТАМО


16:06 11.12.2020

Представители белорусской таможни во главе с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Александром Богдевичем принимают участие в проходящих с 7 по 12 декабря онлайн заседаниях 83-й сессии Политической комиссии и 137-й сессии Совета Всемирной таможенной организации (ВТамО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в ходе заседаний основное внимание делегатов и Секретариата ВТамО уделено преодолению государствами негативных последствий инфекции COVID-19 и ключевой роли таможни в обеспечении бесперебойной цепи поставок товаров.

На сессии одобрена резолюция Совета ВТамО о роли таможни в содействии трансграничному перемещению критически важных лекарственных средств и вакцин.

Участники мероприятий отметили необходимость принятия таможенными службами всех стран исчерпывающих мер по беспрепятственному и первоочередному оформлению вакцин от инфекции, перемещение которых через границы ожидается в самое ближайшее время.

Кроме того, в повестку дня вынесены вопросы упрощения и стимулирования механизмов электронной торговли, применение технологии блокчейн и роль Модели данных ВТамО в упрощении взаимодействия между таможенными службами.

Также представители таможенных администраций рассмотрели обновленное Практическое руководство по свободным экономическим зонам, регламенты рабочих органов ВТамО, обсудили продолжение работы по разработке критериев эффективности деятельности таможенных администраций.

В рамках 137-й сессии Совета состоятся выборы на должности председателя Совета ВТамО и руководителя директората ВТамО по тарифам и торговле.

Беларусь входит в состав Политической комиссии ВТамО с 2019 года.
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