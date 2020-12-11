Национальное агентство по туризму приняло участие в 33-й международной выставке поощрительных поездок и бизнес командировок IBTM World Virtual-2020, которая в этом году проходила 8-10 декабря в Барселоне в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на стенде Беларуси, помимо краткой информации об областных центрах, были также размещены видеоролики о туристическом потенциале страны.

В рамках выставки состоялся ряд онлайн-встреч с представителями США, Китая, Саудовской Аравии, Индии, Чехии, Польши, России, где были обсуждены перспективные туристические направления стран-участниц, возможные варианты развития.

Особый интерес к Беларуси проявили представители России, Польши, Чехии и Индии.